Nahostkonflikt und andere Netz-Diskussionen Twittern bis es knallt?!

Von Christine Watty und Johannes Nichelmann

Wie gefährlich ist unsere Streitkultur? (unsplash / Akshar Dave)

Nahostkonflikt, Gendern, Rundfunkbeitrag – der Ton in den sozialen Medien verschärft sich. Wo soll das denn hinführen? Wir sprechen mit dem Journalisten Hasnain Kazim und der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky.

War der öffentliche politische Diskurs eigentlich immer schon so laut? Die Sorge um die konkrete Situation und damit um die Menschen im Nahen Osten beispielsweise weicht aktuell einem deutlichen Streit in den (sozialen) Medien.

Passend zur Dynamik der Kommunikation dort, teilen sich manche Tweets und Threads in Richtig- und Falsch-Teams auf: Wer steht auf welcher Seite – pro Israel oder pro Palästina - scheint die grundlegende Frage vor manchem Gespräch oder dem produktiven Streit zu sein.

Das ist kein neues Phänomen, und im Netz kennt man solche Verläufe auch aus Diskussionen zu Gender- und Identitätspolitik-Fragen und so weiter.

Blockieren statt liken

Nur weil sich in den sozialen Medien einzelne Protagonisten und Protagonistinnen ineinander verhaken, muss das natürlich noch kein Thema sein – allerdings schwappen aus Netzwerken wie Twitter Tonfall und Themen-Trend auch in die Debatten anderer Medien und damit in alle weiteren Diskussionen.

Außerdem bringt die Dynamik der Diskussionen in den sozialen Medien immer noch jede Menge Hass für einzelne hervor: Entweder, weil die "andere Position" das gefundene Futter für ausgelebten Antisemitismus oder Rassismus bietet, oder weil das absichtliche Missverständnis dank der Kürze der Aussagen und unpräziser Formulierungen sofort Grundlage fürs Pauschal-Urteil ist.

Auf Twitter wird dann geblocked, entfolgt oder der oder die ein andere steigt ganz aus dem Gespräch aus – Ende der groben Einschätzung dieser Medien-Dynamik.

Mehr Differenzierung, weniger Wut

Aber woher kommt die sofortige Wut? Oder ist das eine große Show, fernab von den Realitäten der Welt? Sind wir eigentlich alle Trump, wie die Publizistin Jagoda Marinić neulich in einem Text für die taz diskutierte?

Wir sprechen mit dem Journalisten Hasnain Kazim, der in der ZEIT drauf hinwies, dass "meinen, ohne zu wissen" – gerad in Bezug auf den Nahostkonflikt – keine gute Idee sei. Ebensowenig wie die Suche nach einer einfachen Lösung. Mit den Hass-Spiralen im Netz kennt er sich- aus eigener leidvollen Erfahrung - ebenso aus und hat darüber Bücher geschrieben.

Die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky verfolgt die Diskussionen ebenso und sieht nicht nur Negatives daran: Vielleicht ist es auf jeden Fall ein Vorteil, dass so laut gestritten wird, die Meinungen sind so zumindest sicht- und hörbar. Wo dabei aber die Differenzierung bleibt, und ob aber all das auch irgendwohin führt, das besprechen wir mit beiden in unserem Kulturpodcast.