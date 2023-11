Ich war in Israel/Palästina in hoffnungsvollen Momenten, mit israelischen Freunden in palästinensischen Jazz-Clubs in Ramallah. Aber auch in sehr traurigen, als jüdische Siedlerkinder im Freien, bewacht von schwerbewaffneten Soldaten, mit Holzgewehren spielen. Sie treffen auf palästinensische Kinder, zielen auf diese, schreien: "Tod den Arabern, wir bringen euch alle um!" Die palästinensischen Kinder nehmen Steine in die Hand und rufen: "Tötet die Juden! Treibt sie ins Meer!"