Nachhaltiges Wirtschaften in Coronazeiten "Die Pandemie ist ein Lackmustest"

Nick Lin-Hi im Gespräch mit Martin Mair

Wie eine kleine Pflanze ist das Thema Nachhaltigkeit immer größer gewachsen. Bis Corona kam. (Unsplash/Greg Rosenke)

Trotz Coronakrise sollten Unternehmen nachhaltig wirtschaften, sagt der Wirtschaftsethiker Nick Lin-Hi von der Universität Vechta. Kurzfristig koste das zwar mehr Geld, langfristig zahle sich solch eine Unternehmensstrategie aber aus.

Nachhaltigkeit kostet häufig Geld. Wie passen also das Streben nach Profit und nachhaltiges Wirtschaften zusammen? Man müsse dabei zwischen der kurzfristigen Perspektive und der langfristigen Perspektive unterscheiden, sagt Nick Lin-Hi. So würden Forschungsergebnisse zeigen, dass nachhaltige Investitionen auch erfolgreich für das Unternehmen seien.





"Man könnte auch sagen, das, was wir jetzt haben in der Krise, ist doch so etwas wie ein Lackmustest für Unternehmen", so der Wirtschaftsethiker. Gerade die großen Unternehmen, die in dieser Zeit öffentlichkeitswirksam versprechen, Verantwortung zu übernehmen, könnten jetzt zeigen, wie ernst sie es damit tatsächlich meinen.