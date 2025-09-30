Aktion von PEN Berlin

Lebendige Debatte auf dem Klützer Marktplatz

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Markt teil, zu der die Autorenvereinigung Pen Berlin aufgerufen hat. Im Hintergrund ist das Literaturhaus mit gelben Bannern zu sehen.
Die Schriftstellervereingung PEN Berlin hatte in Klütz zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen, zu der viele Einwohner kamen. Die AfD spielte keine Rolle. © picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck
Sander, Gregor
Aus Solidarität mit dem Publizisten Michel Friedmann rief die Schriftstellervereinigung PEN Berlin zu einer Kundgebung in Klütz auf. Der Schriftsteller Gregor Sander erzählt von seinen Eindrücken bei der regen Debatte über Friedmans Ausladung.
