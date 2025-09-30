Aktion von PEN Berlin
Die Schriftstellervereingung PEN Berlin hatte in Klütz zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen, zu der viele Einwohner kamen. Die AfD spielte keine Rolle. © picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck
Lebendige Debatte auf dem Klützer Marktplatz
05:56 Minuten
Aus Solidarität mit dem Publizisten Michel Friedmann rief die Schriftstellervereinigung PEN Berlin zu einer Kundgebung in Klütz auf. Der Schriftsteller Gregor Sander erzählt von seinen Eindrücken bei der regen Debatte über Friedmans Ausladung.