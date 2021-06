Musikstudium in der Coronakrise Achtung, fertig, abwarten!

Von Elisabeth Hahn

Musikunterricht per Skype (imago / Agencia EFE / Carlos Ortega)

Auf dem Weg in die Berufswelt sind junge Musiker*innen motiviert und voller Tatendrang. In der Pandemie birgt dieser Übergang vor allem Risiken und Frustrationen. Studierende erzählen über ihr Leben im letzten Jahr.

Das Abschlusskonzert mit Bestnote gespielt. Großer Jubel im Publikum, bei Kommilitonen und bei Professor*innen. Ein gewohntes Szenario in Musikhochschulen. Rund zwei haben junge Musiker*innen dann bereits an ihrem Instrument verbracht. Rund 10.000 Stunden wurden bis dahin geübt, Vorsingen und Probespiele absolviert, künstlerische Erfahrungen gemacht, aber auch Niederlagen eingesteckt. Mit dem "Master of music" sind Musikstudierende ihrem Traum, einem Leben für und von der Musik, ein entscheidendes Stück nähergekommen.

"Ich war bereit für den Sprint, doch ich wurde ausgebremst"

Der Weg vom Musikstudium in den Beruf ist nur selten geradlinig und exakt planbar. Musikwettbewerbe können dabei helfen, diesen Übergang noch besser zu meistern und sichtbar zu werden für Agenturen, Veranstalter und renommierte Orchester. Doch gerade dieser Lebensabschnitt, wenn die angehenden Musiker*innen in den Startlöchern stehen, ist für die meisten geprägt von Unsicherheit und Hoffnung.

"Ich gehe gestärkt aus der Krise"

Nun hat die Corona-Pandemie vielen Plänen der Studierenden einen Riegel vorgeschoben. Wie erging es den jungen Musiker*innen im letzten Jahr? Welche Erfahrungen haben sie sammeln? Die Autorin Elisabeth Hahn hat drei Studierende ein halbes Jahr lang begleitet und ihre Geschichten mit ihrem Mikrofon aufgezeichnet.