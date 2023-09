Musikfest Berlin: Joana Mallwitz am Pult

Drei Werke, drei Jahrhunderte, drei Welten: Mit ihrem Beitrag für das Musikfest Berlin , einem ihrer ersten Berliner Konzerte, zeigte sich Joana Mallwitz als vielseitige Dirigentin. Die „Sea Interludes“ aus der Oper „Peter Grimes“ von Benjamin Britten sind düstere Seelenbilder, sie stehen aber auch für Mallwitz‘ Arbeit als Opernkapellmeisterin: In Erfurt und zuletzt in Nürnberg war sie als Generalmusikdirektorin aktiv, an beiden Orten hat sie viel bewegt und viel neues Publikum gewonnen.