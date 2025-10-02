Musik im Tierreich

Warum Affen grooven und Vögel singen

27:14 Minuten Forscher sind dem tierischen Gespür für Musik auf der Spur. In der Fernsehsendung "Ronny's Pop Show" saß auch schon mal ein vermenschlicht dargestellter Schimpanse am Schlagzeug © picture alliance / Sammlung Richter

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Das Gespür für Musik galt lange als rein menschliche Leidenschaft. Aber es gibt auch Tiere, die einen Rhythmus spüren, Melodien imitieren oder sogar selbst musizieren. Forscher suchen nach Gründen - und bei Tieren nach Anzeichen von Musikalität.