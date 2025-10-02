Musik im Tierreich
Forscher sind dem tierischen Gespür für Musik auf der Spur. In der Fernsehsendung "Ronny's Pop Show" saß auch schon mal ein vermenschlicht dargestellter Schimpanse am Schlagzeug © picture alliance / Sammlung Richter
Warum Affen grooven und Vögel singen
27:14 Minuten
Das Gespür für Musik galt lange als rein menschliche Leidenschaft. Aber es gibt auch Tiere, die einen Rhythmus spüren, Melodien imitieren oder sogar selbst musizieren. Forscher suchen nach Gründen - und bei Tieren nach Anzeichen von Musikalität.