Musik im Tierreich

Warum Affen grooven und Vögel singen

27:14 Minuten
In der TV-Sendung "Ronny's Pop Show" sitzt ein Schimpanse an einem Schlagzeug.
Forscher sind dem tierischen Gespür für Musik auf der Spur. In der Fernsehsendung "Ronny's Pop Show" saß auch schon mal ein vermenschlicht dargestellter Schimpanse am Schlagzeug © picture alliance / Sammlung Richter
Westerhaus, Christine |
Das Gespür für Musik galt lange als rein menschliche Leidenschaft. Aber es gibt auch Tiere, die einen Rhythmus spüren, Melodien imitieren oder sogar selbst musizieren. Forscher suchen nach Gründen - und bei Tieren nach Anzeichen von Musikalität.
