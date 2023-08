Matthias Gruber

Romandebüt über eine Außenseiterin

11:30 Minuten Zwischen Traurigkeit und Selbstermächtigung: Matthias Grubers Roman "Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art" hat eine einsame Protagonistin. © imago images / Ikon Images / Darren Hopes

Gruber, Matthias · 08. August 2023, 10:09 Uhr

In „Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art“ erzählt der Österreicher Matthias Gruber von Arielle: Sie ist einsam, weil sie an einem seltenen Gendefekt leidet, der Ektodermalen Dysplasie. Dann legt sie sich ein Fake-Profil auf Social Media an.