Berliner Philharmoniker mit Mozart und Schumann

Aus den Opernhäusern ist sie nicht hinwegzudenken, in Sinfoniekonzerten trifft man die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart seltener an. Noch geringer ist die Präsenz von Mozarts geistlicher Musik – von einem Repertoire, das in seiner Vielfalt wiederzuentdecken ist.

Seit fast 25 Jahren nicht gespielt

Im Vorfeld des traditionellen Europakonzerts am 1. Mai, das in diesem Jahr in der Sagrada Familia, Antoni Gaudís spektakulärer Kathedrale in Barcelona, stattfindet, hat Kirill Petrenko zwei Werke angesetzt, die von den Berliner Philharmonikern seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr gespielt worden sind: die Motette „Exsultate, jubilate“ und die „Krönungsmesse“.

Exzellenter Laienchor

Ein weiterer Vorbote des bevorstehenden Gastspiels ist der Chor, der in der „Krönungsmesse“ zu hören sein wird: Orfeó Català. Das Ensemble kommt aus Barcelona und ist dort in dem wunderbaren – und architektonisch ebenfalls hochkarätigen – Palau de la Música Catalana beheimatet. Obwohl die Chormitglieder Laien sind, hat Orfeó Català einen exzellenten Ruf und wird heute von Simon Halsey geleitet, dem ehemaligen Chef des Rundfunkchores Berlin.

Sinfonie oder Tondichtung?

Eine ganz andere Welt wartet in der zweiten Hälfte des Konzerts auf das Publikum: Dann steht in der Berliner Philharmonie die 4. Sinfonie von Robert Schumann auf dem Programm. Ein Werk, um das der Komponist lange kämpfte – sollte es eine Tondichtung oder eine „richtige“ Sinfonie werden? Das Ergebnis, das in zwei Fassungen überliefert ist, wurde zu einer ungewöhnlichen Mischung aus beiden Sphären.

Symphonie Nr. 4 Robert Schumann auf dem Weg zur großen Sinfonie 20:29 Minuten

Wolfgang Amadeus Mozart

„Exsultate, jubilate“, Motette für Sopran und Orchester F-Dur KV 165

Messe für Soli, Chor und Orchester C-Dur KV 317 „Krönungsmesse“



Robert Schumann

Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120 (2. Fassung 1851)

Louise Alder, Sopran

Wiebke Lehmkuhl, Alt

Linard Vrielink, Tenor

Krešimir Stražanac, Bass

Orfeó Català

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko