Berliner Philharmoniker mit Matthias Pintscher

Matthias Pintscher dirigiert dieses Programm in der Berliner Philharmonie anstelle des erkrankten Sir Simon Rattle. Dabei wird Pintscher die Musik gewiss auch aus der Perspektive des Komponisten, der er selbst vor allem ist, interpretieren.

Bohuslav Martinů, ein muskalischer Wanderer zwischen den Welten, blickt in seinem 1951 entstandenen Bratschenkonzert fast wehmütig auf die Musik der Romantik zurück. Sanft scheint die Solostimme in diesem verhaltenen Stück, dem „Rhapsody-Concerto“ für Viola und Orchester, von vergangenen Tagen zu erzählen.

Der Kontrast zum Requiem von György Ligeti, das rund zehn Jahre später entstand, könnte nicht größer sein. Es ist eine Musik der Angst vor dem Tod, den Ligeti als Überlebender des Holocaust nur allzu deutlich vor Augen hatte. Zugleich stellt Ligeti die lateinische Totenmesse ganz in den Dienst seiner futuristischen, völlig aus dem freien Klang heraus entwickelten Ästhetik. Der Regisseur Stanley Kubrick war davon so fasziniert, dass er das Requiem in seinem legendären Science-Fiction-Film „2001“ verwendete.