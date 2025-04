Von Claus Fischer

Es ist wenig bekannt, dass die Stadt eine Musiktradition aufweisen kann, die bis in die Renaissance zurückreicht. Die wahrscheinlich älteste Komposition, die hier entstanden ist, hat Hans-Hermann Schmidt im Zuge seiner Recherchen im Chemnitzer Stadtarchiv gefunden. Er war über vierzig Jahre Geiger in der Robert-Schumann-Philharmonie und ist mittlerweile im Ruhestand:

"Was ich in der Hand habe, sind die 'Hymni ecclesiastici' von Balthasar Crusius von etwa 1590. Crusius war hier Direktor der alten Lateinschule, die damals einen sehr guten Ruf hatte. Das Chemnitzer Musikleben ist ein originär Bürgerliches von Anfang an gewesen, mit dem Zentrum in der Haupt-Stadtkirche St. Jacobi und der Lateinschule nebenan."