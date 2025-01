Am 18. Januar läutet Chemnitz - zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt - mit einem großen Fest das Jahr als Kulturhauptstadt Europas ein. Dazu werden etwa 80.000 Besucher in der Innenstadt erwartet.

Am 18. Januar läutet Chemnitz - zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt - mit einem großen Fest das Jahr als Kulturhauptstadt Europas ein. Dazu werden etwa 80.000 Besucher in der Innenstadt erwartet. © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt

Am 18. Januar geht es am „Karl Marx Monument“, dem heimlichen Wahrzeichen der Stadt, los. Chemnitz wurde wegen seiner Industriegeschichte auch das „Manchester des Ostens“ genannt. Weil sie für Maschinen- und Lokomotiv-Bau berühmt war, wird beim Eröffnungsevent eine historische Hartmann-Lok von 200 Menschen durch die Stadt gezogen. Das soll „Anpacken“ und „Mitziehen“ symbolisieren.

Das Motto des Kulturhauptstadtjahres lautet „C the Unseen“ – ein kleines Wortspiel. Denn „C“ ist der Buchstabe für das Autokennzeichen von Chemnitz und englisch ausgesprochen heißt der Slogan so viel wie „Entdecke die ungesehenen Seiten der Stadt“ oder „nimm es anders wahr“. Auch die örtliche Wirtschaft und die Industrie- und Handelskammer (IHK) verbinden damit den Wunsch, anders gesehen zu werden, die Aufmerksamkeit für die Region zu erhöhen.

Zugleich gibt es Plattenbauten oder den "Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis". Letzteres diente zu DDR-Zeiten als Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit (Stasi) und Abwicklungsort, an dem politische Häftlinge an die BRD gegen West-Devisen „verkauft“ wurden.

Ein nahezu im Original erhaltener Plattenbau im Heckert-Gebiet in der ostdeutschen Stadt Chemnitz: Zu Hochzeiten lebten in dem Plattenbaugebiet 92.000 Menschen © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt

Stefan Schmidtke, der künstlerische Programmdirektor der Kulturhauptstadt, betont, dass Chemnitz viel weniger Hochkulturanteile als andere, vormalige Kulturhauptstädte haben wird. Ihm ist die Soziokultur wichtig. Dazu zählt auch das Projekt "3.000 Garagen" . Die selbst errichteten Garagen in Chemnitz waren für Trabant und Wartburg, die in der DDR produzierten Pkw, auf die DDR-Bürger lange warten musste. Doch sie bedeuteten ein Stück Beweglichkeit und Freiheit.

"Der Witz dieser Kulturhauptstadt besteht darin, dass der Hochkultur-Anteil sehr gering ist, und dass die meisten Aktivitäten - ich würde sagen, fast 80 Prozent - im soziokulturellen Bereich sind, die sich mit zivilgesellschaftlichem Engagement, mit der Partnerschaft in Tschechien und Polen beschäftigen, mit Singvereinen, mit der Freiwilligen Feuerwehr. All das hat einen viel größeren Stellenwert in diesem Kulturhauptstadtjahr. Hochkultur gibt´s viel weniger als üblicherweise."

Teil der Stadthistorie sind aber auch die rechtsradikalen Ausschreitungen von 2018, nachdem am Rande eines Stadtfestes ein Mann durch Messerstiche getötet worden war. Programmdirektor Schmidtke will mit diesem dunklen Kapitel der neueren Geschichte offensiv umgehen. Es gebe ein „Pilotzentrum für die Dokumentation des NSU-Terrors“.

Europa sei eine Kultur- und Wertegemeinschaft, die in den teils sehr alten Städten am besten zur Geltung komme. Seitdem vergibt die EU den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Die Vergabepraxis für das Jahr 2025 wurde von den unterlegenen deutschen Städten Hannover und Nürnberg indes kritisiert: Es habe im Fall Chemnitz eine zu große Nähe zwischen Beratern und Jury gegeben.

Wenn Stadt-, Kultur- und Entwicklungspolitik ineinandergreifen, kann gelingen, was die Kulturberater gern „mental Change“ nennen: Eine Region verliert ihr altes, unter Umständen schlechtes Image und erneuert, wandelt sich, entwickelt Zukunftsperspektiven. Darauf legt die EU wert. Als gelungene Beispiele dafür, was der Titel Kulturhauptstadt Europas bewirken kann, gelten die englische Hafenstadt Liverpool, Matera in Italien und auch das Ruhrgebiet.

Liverpool hat 2008 seinen Hafen zur Stadt hin erschlossen. Die Heimat der Beatles und des traditionsreichen Fußballklubs FC Liverpool ist heute eine der meist besuchten Städte Englands, die Tate Gallery zieht Hunderttausende an. Der Titel verpuffte also nicht, er bewirkte positive Veränderung. Ähnlich machte es das friesische Leeuwarden 2018. Die beschauliche Stadt in den Niederlanden setzte alle und alles in Bewegung. Sie war Mittelpunkt einer regionalen Aktion. Die Bevölkerung wurde beflügelt und mitgenommen.