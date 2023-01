taz kritisiert Festival-Kurator

Dass er als Kurator des African Book Festivals afrikanische Stars nach Berlin holen soll, wird jetzt von der Tageszeitung taz kritisiert . Der Journalist Andreas Fanizadeh erhebt in einem Artikel des Blatts schwere Vorwürfe gegen Slahi: Der Kurator sei bei al-Qaida gewesen, seine Rolle als islamistischer Täter in Afghanistan bleibe unklar.

Bei den Recherchen zum Film habe er mit vielen Beteiligten gesprochen, den Folterern in Guantanamo sowie Verantwortlichen des FBI. Die Schuldfrage sei ein zentraler Punkt bei seinen Recherchen zum Film gewesen. Niemand glaube, dass Slahi ein Täter ist. Schon seit Jahren halte ihn auch die US-Regierung für unschuldig. Slahi sei nun in den USA eine "sehr angesehene Person", ebenso in Großbritannien, so Goetz. „Es gab ein Gerichtsurteil und das hat seine Freilassung angeordnet.“ Alle Vorwürfe gegen Slahi seien seit Jahren bekannt und entkräftet.