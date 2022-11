Mohamed Mbougar Sarr: "Die geheimste Erinnerung der Menschen"

Er ist einer der jüngsten Gewinner in der Geschichte des französischen Literaturpreises Prix Goncourt: Der senegalesische Autor Mohamed Mbougar Sarr war 31, als er die Jury 2021 mit seinem Roman "La plus secrète mémoire des hommes" überzeugte, einer Mischung aus Satire auf den Literaturbetrieb und Krimi über die Suche nach einem verschwundenen Autor.

Sarr beschreibt Diéganes Reise und Suche auf drei Kontinenten und setzt sich dabei zugleich mit dem komplexen Erbe des Kolonialismus auseinander. So beschäftigt ihn etwa, "wie sich afrikanische Schriftsteller in Frankreich positionieren und wie mit ihnen umgegangen wird".

Der geheimnisvolle Elimane stehe somit stellvertretend "für zahlreiche Fragen, die im Zusammenhang mit afrikanischer Literatur in Frankreich zu stellen sind". Er habe die Handlung aber um 30 Jahre – in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen – vorverlegt, weil es ihm wichtig gewesen sei, Fragen des Kolonialismus, Postkolonialismus und Dekolonialismus mitzuverhandeln.

In diesem Zusammenhang beschäftigt sich Sarr auch mit der Frage, was eigentlich das Afrikanische in den Büchern seines Protagonisten (und in seinen eigenen) ausmacht. "Ist das jetzt afrikanisch genug oder ist es nicht afrikanisch genug?", das werde ihm "von außen übergestülpt".