Leben und Glaube
Ordensschwester Josefine Schwitalla und Ordensbruder Lukas Boving fühlen sich nicht nur im Kloster wohl, sondern auch bei der Digitalkonferenz re:publica26 © IMAGO / ecomedia / robert fishman
Wie eine Nonne Kloster und TikTok zusammenbringt
38:15 Minuten
Schwester Josefine tritt mit 29 Jahren dem Benediktinerorden bei. Seit elf Jahren ist sie nun im Kloster und beschreibt ihr Leben als "radikale Freiheit". Nonnen seien in der Moderne angekommen, sagt sie - nicht nur, weil sie Erfolg bei TikTok hat.