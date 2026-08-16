Leben und Glaube

Wie eine Nonne Kloster und TikTok zusammenbringt

38:15 Minuten
Ordensschwester Josefine Schwitalla und Ordensbruder Lukas Boving sitzen vor einer Leinwand und diskutieren auf der Digitalkonferenz re:publica26 mit Teilnehmern über Mönche, Nonnen und Social Media.
Ordensschwester Josefine Schwitalla und Ordensbruder Lukas Boving fühlen sich nicht nur im Kloster wohl, sondern auch bei der Digitalkonferenz re:publica26 © IMAGO / ecomedia / robert fishman
Gesa Ufer |
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Schwester Josefine tritt mit 29 Jahren dem Benediktinerorden bei. Seit elf Jahren ist sie nun im Kloster und beschreibt ihr Leben als "radikale Freiheit". Nonnen seien in der Moderne angekommen, sagt sie - nicht nur, weil sie Erfolg bei TikTok hat.
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