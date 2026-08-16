Leben und Glaube

Wie eine Nonne Kloster und TikTok zusammenbringt

38:15 Minuten Ordensschwester Josefine Schwitalla und Ordensbruder Lukas Boving fühlen sich nicht nur im Kloster wohl, sondern auch bei der Digitalkonferenz re:publica26 © IMAGO / ecomedia / robert fishman

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Schwester Josefine tritt mit 29 Jahren dem Benediktinerorden bei. Seit elf Jahren ist sie nun im Kloster und beschreibt ihr Leben als "radikale Freiheit". Nonnen seien in der Moderne angekommen, sagt sie - nicht nur, weil sie Erfolg bei TikTok hat.