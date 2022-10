Mithu Sanyal über "Sturmhöhe" von Emily Brontë

„Heathcliff war der erste Held, der mir in einem Roman der Weltliteratur begegnet ist, der Rassismuserfahrungen hat“, macht Sanyal die Bedeutung des Buches für sie deutlich. „Nun ging es mir nicht so schlecht wie ihm im Yorkshire-Hochmoor. Aber ich habe mich zum ersten Mal wirklich von einer Figur der Weltliteratur erkannt gefühlt oder mich verwandt gefühlt.“

Er verlange das in einer Welt, in der seine Gefühle eigentlich nicht zählten. "Er zwingt die Welt, ihn wahrzunehmen. Und er nimmt sich selbst darin so unglaublich ernst. Man fragt sich immer: Wo hat er diesen unverletzlichen Kern her? Ansonsten ist es ein hochtraumatisierter Charakter, aber an dem Punkt schwankt er niemals, durch das ganze Buch nicht."