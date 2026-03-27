Millennial-Literatur

"Das Leben ist eine Mutter, die Luftballons zerstört"

28:36 Minuten
Ein rosa Ballon schwebt über einer Reißzwecke.
Die Millennials müssen sich immer wieder neu mit einer zusehends krisenhaften Welt arrangieren. Zerplatzen ihre großen Träume auch in ihrer Literatur? © Getty Images / Tim M Lanthier
Teutsch, Katharina |
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Klimawandel, Kriege, Kollaps: Das Lebensgefühl der Millennials ist von Krisen und einer Neubestimmung des Privaten im Digitalen geprägt. Wie steht es da um die Liebe? Eine Spurensuche in Romanen von Leif Randt, Helene Hegemann und Joshua Groß.
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