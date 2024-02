Menschenhandel

Kenias verschwundene Kinder

25:42 Minuten Auch wenn NGOs von 6000 verschleppt Kindern ausgehen, dürften die Dunkelziffer deutlich teurer sein. © imago / ZUMA Wire / Donwilson Odhiambo

Srdjan Govedarica, Katja Bigalke · 21. Februar 2024, 18:30 Uhr

NGOs gehen davon aus, dass jährlich etwa 6000 Kinder in Kenia verschwinden. Sie werden auf den Straßen entführt oder als Neugeborene an kinderlose Eltern verkauft, statt sie in Kinderheime zu bringen, wenn ihre Eltern sie nicht behalten können.