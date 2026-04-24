Großeltern

Von coolen Omas und Opas in der neueren Kinderliteratur

36:46 Minuten
Eine Seniorin steht jugendlich gestylt vor einer knallgelben Wand. Sie trägt eine Kette mit glitzernder Dollarnote und einen pinken Pelzmantel.
Coole Großeltern: Omas spielen als Entführungsopfer und Mitglieder von Detektivbanden auch in deutschen Kinderkrimis Hauptrollen © Getty Images / Choreograph / Konstantin Yuganov
Maurer, Renate |
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Großmütter und Großväter sind in der Kinderliteratur schon lange gute Freunde ihrer Enkel. In den letzten Jahren tauchen mehr originelle und schräge Oma- und Opafiguren in Kinderbüchern auf, die Themen wie Alter, Tod und Demenz leicht vermitteln.
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