Die Schieflage wird allerdings nicht ausreichend wahrgenommen, denn die öffentliche Debatte wird immer noch von den scheinbar unverhältnismäßig großzügigen „Sozialtransfers“ beherrscht. Dabei profitieren Gutverdiener noch immer von umfangreichen Steuervergünstigungen, während es solche Vorteile für Geringverdiener so gut wie gar nicht gibt. Die Zahlen belegen, dass Wenigverdiener in Deutschland einer drückenden finanziellen Belastung ausgesetzt sind, die ihre Lebensqualität spürbar einschränkt.

Die hohe Belastung ärmerer Haushalte liegt vor allem an der Struktur des deutschen Steuersystems und den relativ hohen Sozialabgaben, die Menschen mit niedrigeren Einkommen zahlen müssen. Verschärft wird dies durch den hohen Anteil an indirekten Steuern wie etwa der Mehrwertsteuer, da diese insbesondere von niedrigen Einkommen getragen werden.

Ein funktionierendes Steuersystem sollte für einen sozialen Ausgleich zwischen Arm und Reich sorgen. Doch auch das klappt in Deutschland mehr schlecht als recht. Nun könnte man hoffen, dass Sozialtransfers und Unterstützungsleistungen dem entgegenwirken. Doch auch die 175 Milliarden Euro , die Deutschland 2024 für Arbeit und Soziales bereitstellt, können in vielen Fällen die finanziellen Belastungen nicht ausgleichen, die durch das Steuer- und Abgabensystem entstehen. Dies führt dazu, dass trotz einer Vielzahl staatlicher Hilfen gerade Arbeitende im Niedriglohnsektor aufgrund zu hoher Abgaben in Armut geraten.

Armut in Deutschland Warum die Tafeln an ihre Grenzen stoßen

In der politischen Diskussion wird häufig gefordert, Arbeitsanreize für Geringverdiener zu erhöhen. „Arbeit muss sich wieder lohnen, Transferleistungen wie das Bürgergeld sind zu hoch“, heißt es dann. Doch dabei wird ignoriert, dass beinahe ein Drittel der bereits in Armut lebenden berufstätigen Deutschen mehr an den Staat zahlt als diese an Transferleistungen beziehen. Betroffen sind davon insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, die trotz ihrer schlechten Bezahlung im Niedriglohnsektor den Wohlfahrtsstaat mitfinanzieren.