NS-Familiengeschichte

Mein Großvater war Täter

30:45 Minuten Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau am Staatsgebiet des heutigen Polen war das größte Vernichtungslager des NS-Regimes. Hier war der Großvater der heute 75-jährigen Maja an den Verbrechen beteiligt. © picture alliance / Hans Klaus Techt / APA /

Schroeder, Carina · 25. Juni 2023, 11:00 Uhr

Maja erfährt, dass ihr Großvater in Auschwitz an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt war. Was das mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, begreift sie erst später. Eine Spurensuche in der Familie, die zu einer Befreiung führt.