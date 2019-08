Wie der Drang nach Storytelling zu einem Problem für den Journalismus geworden ist. Außerdem: Facebook greift in die Verschlüsselung von WhatsApp ein – was bedeutet das für die User? Mehr

Immer häufiger können Kameras auch Gesichter identifizieren und Emotionen erkennen. Was heißt das für unseren Alltag? Außerdem: Alan Turing – wie der britische Computerpionier bis heute unsere Welt beeinflusst. Mehr

Einerseits macht Gesichtserkennung unser Leben immer einfacher – wer will sich schon lange Passwörter merken? Doch so angenehm die Technik zu nutzen ist, so groß sind auch die Gefahren, die sie mitbringt, sagt Adrian Lobe.Mehr