Amt und Verantwortung

Wie Politiker mit Fehlern umgehen

28:45 Minuten
"Sorry not Sorry" Neonbuchstaben vor einer dunklen Ziegelmauer
Es gibt viele Beispiele, in denen Politiker sich weigerten, Verantwortung zu übernehmen. Dagegen stilisiert die Opposition Fehler gern zum "Supergau" hoch. © Getty Images / iStockphoto / Tatyana Larina
Gogos, Manuel |
Pkw-Maut, Masken-Deal, Heizungsgesetz: Politiker treffen umstrittene Entscheidungen und Opposition wie Medien lauern ständig auf Pannen. Doch nur wenige Amtsträger sind bereit, Fehler einzugestehen. Wie steht es um die Fehlerkultur in der Politik?
