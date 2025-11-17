Amt und Verantwortung

Wie Politiker mit Fehlern umgehen

28:45 Minuten Es gibt viele Beispiele, in denen Politiker sich weigerten, Verantwortung zu übernehmen. Dagegen stilisiert die Opposition Fehler gern zum "Supergau" hoch. © Getty Images / iStockphoto / Tatyana Larina

Pkw-Maut, Masken-Deal, Heizungsgesetz: Politiker treffen umstrittene Entscheidungen und Opposition wie Medien lauern ständig auf Pannen. Doch nur wenige Amtsträger sind bereit, Fehler einzugestehen. Wie steht es um die Fehlerkultur in der Politik?