Maya Lasker-Wallfisch: "Ich schreib euch aus Berlin"

Maya Lasker-Wallfisch ist die Tochter einer Holocaust-Überlebenden. Sie wurde 1958 in London geboren und hat ihr ganzes Leben in England verbracht. Dort entstand auch ihr Bestseller "Briefe nach Breslau" , in dem sie ihren von den Nazis getöteten Großeltern Briefe geschrieben hat. Jetzt erscheint ihr neues Buch "Ich schreib euch aus Berlin: Rückkehr in ein neues Zuhause". Und wie der Titel schon sagt, ist die gelernte Psychotherapeutin mittlerweile in die Hauptstadt des Landes gezogen, das ihre Familie damals verfolgt und getötet hat.