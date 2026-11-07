Als Gewinnerstück vom „max15“ wurde dieses Jahr das Hörspiel „Mus musculus volans“ von Stephan Dorn auserwählt. Das sehr fantasievolle, überaus unterhaltsame und handwerklich herausragend produzierte Kurzhörspiel erzählt auf sehr komische sowie gedanklich anregende Weise die wahre Geschichte von der ersten Hausmaus im Weltall, namens Laska. Bewusst auf neun Minuten Länge getaktet - die genaue Länge eines Fluges von der Erde ins Weltall - zieht sich dieses durchdachte Ineinandergreifen von Form und Inhalt durch das ganze Stück. Kein Wort, kein Geräusch, keine Szene wirkt zu viel oder unschlüssig. Das Hörspiel ist dabei verspielt bis ins kleinste Detail und lehnt sich in der Form und im Tempo gelungen an die Ästhetik von Animationsfilmen an. Trotzdem gelingt es dem Stück, tiefgründige und auch politische Themen wie Tierrecht, Medienspektakel und Raumfahrt zu behandeln, ohne dabei didaktisch zu sein oder diese aufzudrängen. „Mus musculus volans“ ist ein Hörspiel, das man gleich mehrmals hintereinander mit Wonne anhören kann, aufgrund seines Unterhaltungswertes, seiner subtilen Tiefe und seiner nahezu perfekten Ausarbeitung.