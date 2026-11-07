Mus Musculus Volans
Von Stephan Dorn
Regie und Musik: Stephan Dorn
Sprecher*innen: Stephan Dorn, Gesa Bering
Stephan Dorn erhält den Hörspielpreis max15
Der Hörspielpreis max15 geht 2026 an Stephan Dorn - für sein Kurzhörspiel "Mus Musculus Volans" über eine Maus im All. Mit diesem Preis zeichnet Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit ARD, ORF und SRF das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel aus.
Die Verleihung des max15 Hörspielpreises fand am 7. November 2026 im Rahmen der ARD Hörspieltage im Zentrum für Kunst und Medien ZKM Karlsruhe statt. Die Stücke wurden anonym eingereicht und das Gewinnerstück durch eine Jury von Deutschlandfunk Kultur, ARD und ORF ausgewählt.
Die Begründung der Jury
Als Gewinnerstück vom „max15“ wurde dieses Jahr das Hörspiel „Mus musculus volans“ von Stephan Dorn auserwählt. Das sehr fantasievolle, überaus unterhaltsame und handwerklich herausragend produzierte Kurzhörspiel erzählt auf sehr komische sowie gedanklich anregende Weise die wahre Geschichte von der ersten Hausmaus im Weltall, namens Laska. Bewusst auf neun Minuten Länge getaktet - die genaue Länge eines Fluges von der Erde ins Weltall - zieht sich dieses durchdachte Ineinandergreifen von Form und Inhalt durch das ganze Stück. Kein Wort, kein Geräusch, keine Szene wirkt zu viel oder unschlüssig. Das Hörspiel ist dabei verspielt bis ins kleinste Detail und lehnt sich in der Form und im Tempo gelungen an die Ästhetik von Animationsfilmen an. Trotzdem gelingt es dem Stück, tiefgründige und auch politische Themen wie Tierrecht, Medienspektakel und Raumfahrt zu behandeln, ohne dabei didaktisch zu sein oder diese aufzudrängen. „Mus musculus volans“ ist ein Hörspiel, das man gleich mehrmals hintereinander mit Wonne anhören kann, aufgrund seines Unterhaltungswertes, seiner subtilen Tiefe und seiner nahezu perfekten Ausarbeitung.
Mus Musculus Volans
26.11.2026
09:21 Minuten
Mus Musculus Volans
Stephan Dorn (*1987) ist Autor, Regisseur, Performer und Musiker. Er studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Experimentelles Radio in Weimar und „Theatre: Theory and Practice“ in Reykjavík.