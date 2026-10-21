Hörspielpreis max15

Der max15 wird von Deutschlandfunk Kultur in Zusammenarbeit mit der ARD, dem ORF und dem SRF vergeben.

Diese Hörspiele sind nominiert:

Where does orientation come from? 15:15 Minuten

In naher Zukunft. In einer Wohnung, die nur übergangsweise ihr Zuhause ist, fügt Martha die Scherben einer Keramik zusammen. Während des Gesprächs mit ihrem Mitbewohner tönen aus dem Radio Nachrichten über den fortgeschrittenen Klimawandel. Es entsteht eine höchst seltsame Normalität im Angesicht überschrittener Kipp-Punkte. Ein hoffnungsvolles Hörspiel über unseren Umgang mit Veränderung und mit den Dingen, die für immer kaputtgegangen sind.

where does orientation come from?

Von Sophia Strasser

Regie: Sophia Strasser

Musik & Sounddesign: Eve Georges

Assistenz Schnitt & Sounddesign: Jakob Lücking

Sprecher*innen: Marie Höhne, Tarik Moussaid, Lena Halve, Christophe Zoller

Interviews: Fabiola Wörter, Elena Schindler, Jakob Lücking, Christophe Zoller, Andrea Funk, Sophia Strasser, Marie-Christin Simon

Sophia Strasser, Autorin von where does orientation come from?. © Beate Kellmann

Mus Musculus Volans 09:21 Minuten

„Dieses Hörspiel dauert genauso lang, wie ein Flug von der Erde bis ins Weltall. Nämlich exakt 9 Minuten.“ So beginnt das überaus unterhaltsame Hörspiel, welches die wahre Geschichte der Hausmaus Laska erzählt - das erste Lebewesen, das im Jahr 1958 eine Reise ins Weltall überlebte. Sowohl dramaturgisch als auch handwerklich sehr gekonnt und originell umgesetzt, strotzt «Mus musculus volans» vor Drive, Witz und Spaß, aber auch vor Zärtlichkeit.

Mus Musculus Volans

Von Stephan Dorn

Regie und Musik: Stephan Dorn

Sprecher*innen: Stephan Dorn, Gesa Bering

Stephan Dorn, Autor von Mus musculus volans. © Gesa Bering

Was ich eigentlich sagen wollte 10:42 Minuten

Was, wenn man einfach mal "Nein" sagt und nicht mehr zulässt, dass andere Grenzen überschreiten - auch wenn das die zwischenmenschliche Harmonie stört, die man sonst immer zu wahren versucht? Unsere wütende Protagonistin tut genau das: Sie sagt, was sie längst mal sagen wollte und mit ihr zusammen machen wir die Erfahrung, wie gut und befreiend sich das anfühlt!

Was ich eigentlich sagen wollte

Von Victoria Porcu

Regie und Specherin: Victoria Porcu

Victoria Porcu, Autorin von Was ich eigentlich sagen wollte. © privat

Jenny-Justin 08:52 Minuten

Ein ganz alltägliches Problem: Der Versuch, eine neue Brille zu kaufen. Brillenträgerinnen und Brillenträger kennen das: Eine Brille ist kein T-Shirt. Sie wird zu einem Teil von einem selbst. Der Druck, unter dem Jenny steht, ist also durchaus verständlich. Von Haruki Murakami weiß man, dass er beim Schreiben klassische Musik und Jazz hört. Stephen King hört gerne Metal und Rock. Hört man ihren Texten das an? Und was für ein Text entsteht, wenn man Justin Bieber im Hintergrund laufen lässt? Dieses Experiment ist «Jenny / Justin», das mit einem tollen Rhythmus das Chaos im Kleinen zu einem großen Vergnügen macht.

Jenny / Justin

Von Ulrich Krischtan

Regie: Ulrich Krischtan

Tongestaltung: Emil Schattauer

Musik: Theo Altmann

Sprecher*innen: Josefine Keller, Andrea Penitzka, Nike Reindl, Celina Sedlatschek, Voicu Dumitraş

Künstlerische Betreuung: Anna Barbara Kurek & Jens Becker

Ulrich Krischtan, Autor von Jenny / Justin. © Jonathan Hein

La Grenouille de Lycie 05:17 Minuten

Eine Klangwelt, gewoben nur aus Tönen: Natur lebt, Dämpfe wabern, Wesen kommunizieren. Klänge tauchen aus der Tiefe auf, erobern sich den Raum oder verschwinden an den Rändern. Ist es ein seltener Frosch? Oder ein Faun, der durch die Dämmerung tobt und einen Thestral erschreckt? Oder ist es nur... ein Lachen? «La Grenouille de Lycie» ist Soundart zum Eintauchen.

La Grenouille de Lycie (The Frog from Lycia)

Von Stéphane Borrel

Regie und Realisation: Stéphane Borrel