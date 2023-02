Maßschneider Egon Brandstetter

Der perfekte Anzug

37:43 Minuten Herrenschneider Egon Brandstetter bei der Arbeit: Er betreibt an der Chausseestraße in Berlin ein Schneidergeschäft für Herren.

Bürger, Britta · 14. Februar 2023

Schon mit zehn Jahren wusste Egon Brandstetter, was er werden sollte: Maßschneider. Nach Lehrjahren in London, Paris und Wien schneidert der Österreicher inzwischen edle Anzüge in Berlin – nicht nur für Herren, sondern kürzlich auch für Cate Blanchett.