Style-Coach

Avi Jakobs: "Mode ist eine Sprache"

36:03 Minuten Avi Jakobs: Influencerin/Stylistin, Moderatorin © imago / Future Image / Hein Hartmann

Wiese, Tim · 27. Februar 2024, 09:05 Uhr

Kleidung wird genderneutraler werden, so die Prognose von Avi Jakobs, die sich selbst non-binär fühlt - weder weiblich noch männlich. In der ARD-Serie "Beyond Fashion" stellt Jakobs die deutsche Modeszene vor, von High Fashion bis Subkultur.