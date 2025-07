Kommentar

Abschiebungen nach Afghanistan: Der Westen macht mit

04:20 Minuten Hunderttausende Afghanen, die vor den Taliban geflüchtet sind, halten sich illegal in Pakistan auf. Die pakistanischen Behörden wollen noch in diesem Jahr drei Millionen afghanische Staatsbürger abschieben. © picture alliance / dpa / Nabila Lalee

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Iran schiebt massenhaft Afghanen in ihre Heimat ab. So wie Pakistan es schon seit Längerem tut. In dieser Situation wäre der Westen gefordert. Doch der macht sich indirekt zum Komplizen dieser Vertreibungen.