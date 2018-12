In letzter Zeit treten sie häufiger im Doppelpack auf - der Dirigent Christoph Eschenbach und der Pianist Tzimon Barto. An diesem Abend gastieren beide beim DSO Berlin mit Musik von Béla Bartók und Robert Schumann. Mehr

Ein Preis im Namen Beethovens für besonderes Engagement, das über das reine Musikmachen hinausgeht - in einem Festkonzert in der Bonner Bundeskunsthalle wurde die venezolanische Pianistin Gabriela Montero geehrt. Mehr

Die sechs Sänger des Vokalensembles "The Gesualdo Six" und ihr Dirigent Owain Park haben ihre Ausbildung allesamt in bekannten englischen Knabenchören erhalten. Für ihr Debüt sind sie wenige Wochen vor dem Brexit in Berlin.Mehr