Die Oboe im Rampenlicht

Albrecht Mayer hat den vielleicht prestigeträchtigsten Posten in der Oboenwelt inne – er ist Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. In Basel trat er als Kammermusiker in verschiedensten Formationen auf, im Duo, Trio und Quartett. Auf dem Programm waren bekannte Repertoirestücke wie die Sonate von Francis Poulenc (Albrecht Mayer: „Für mich eines der wichtigsten Stücke“) aber auch Raritäten wie die Sonate von Miloslav Kabelac.

Allen Komponisten gemein: Sie lassen die Oboe glänzen, in all ihrer Vielseitigkeit. Ein Instrument, das singen kann wie ein Engel und schimpfen wie ein Rohrspatz, und das der menschlichen Stimme, in allen Facetten, so nah ist wie kein zweites.