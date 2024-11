Deutsches Symphonie-Orchester Berlin spielt Bruckner und Smyth

Seit 1872 hatte er jährlich eine Sinfonie vollendet. Doch leider landeten sie alle ungehört in der Schublade. Das ging einige Jahre so. 1875 hatte Bruckner seine fünfte Sinfonie in B-Dur zu schreiben begonnen. Am Ende hielt er sie für sein „kontrapunktisches Meisterstück“ und für seine „fantastische“ Sinfonie.