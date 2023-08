Kunstschätze in Nigeria

Auf den Spuren der Benin-Bronzen

29:23 Minuten Ein Nachfahre des Königs von Benin beansprucht die Benin-Bronzen für sich - eigentlich sollten diese in einem neuen Museum gezeigt werden. Die Nigerianer nehmen es gelassen, die Restitutionsgegner in Deutschland dagegen protestieren. Doch eigentlich geht sie die Angelegenheit nichts mehr an. © picture alliance / dpa / Oliver Berg

Benedikt Herber · 20. August 2023, 12:30 Uhr

Die an Nigeria restituierten Benin-Bronzen sollen in einem international finanzierten Museum gezeigt werden. Ein Nachfahre des Königs von Benin möchte die einst geraubten Schätze für sich. In Deutschland regt sich Protest - doch mit welchem Recht?