Maren Kroymann im Weihnachtsspezial Ein Busenleuchter und Geheimrezepte gegen Kurzsichtigkeit

Moderation: Caro Korneli

Feinsinnige und erkenntnisfördernde Witze sind nach dem Geschmack der Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Maren Kroymann lacht gern - auch über sich selbst. Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin erklärt in der Weihnachts-Sonderausgabe von Plus Eins, warum Witze über ältere Frauen in Ordnung sind - und wie links sein sexy sein kann.

Warum die Deutschen angeblich zum Lachen in den Keller gehen – auf diese Frage hat die Kabarettistin Maren Kroymann nicht wirklich eine Antwort. Maren Kroymann aber lacht gerne. Auch über sich selbst. Generell ist sie der Ansicht, dass man über die Gruppe, aus der man selber kommt, sehr feinsinnige und erkenntnisfördernde Witze machen kann. Deswegen kommt auch in jedem ihrer Sketche eine alte Frau vor.

Im Gegensatz zu unserer Moderatorin Caro Korneli, die schon mit vier Jahren auf der Bühne gestanden hat, dauerte es bei Maren Kroymann etwas länger mit der Bühnenkarriere. "You got some talent", bescheinigte ihr ein Theaterlehrer bei einem College-Aufenthalt in den USA. Mit einer guten Portion Chuzpe kehrte sie aus den USA zurück, um dann in Frankreich zu lernen, dass "links sein" auch sexy sein kann. Jetzt, im Alter von 71 Jahren, holt sie alles nach, was sie damals nicht gemacht hat: Maren Kroymann hat noch Karrierebedarf!

In der Plus-Eins-Weihnachtssendung werden Lieder angestimmt und besprochen. Es werden Geheimrezepte gegen Kurzsichtigkeit ausgetauscht. Und es gibt auch besinnliche Momente bei Bier und Busenleuchter.