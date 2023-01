Achtsamkeit hat ausgedient, zumindest in sozialen Netzwerken. War es jahrelang das vielversprechendste Gebot der Selbsthilfeindustrie, zu akzeptieren, anstatt zu werten, wahrzunehmen, anstatt zu fühlen, deutet sich auf Instagram und TikTok nun ein neuer Trend an, der wesentlich weniger bescheiden ist.

Sogenannte Vision Boards, Meditationen und Affirmationen sollen dabei helfen – und nehmen schnell masochistische Ausmaße an: Bei der 55-mal-5-Manifestation notiert man beispielsweise die gleiche Affirmation 55-mal hintereinander und das an fünf aufeinanderfolgenden Tagen.

Wie in jeder Selbsthilfedisziplin haben auch die Manifestationsinfluencerinnen der Gegenwart fast ausnahmslos die Erzählung einer nahezu religiösen Heilungserfahrung parat: Noch vor wenigen Jahren sei man depressiv, pleite und in einer unglücklichen Beziehung gefangen gewesen, jetzt habe man die eigene Handlungsfähigkeit erkannt: das Manifestieren. Dabei handele es sich selbstverständlich nicht um Zauberei, sondern um Vorleistung.

Bei allem spirituellen Weichzeichner offenbart sich hier ein strenges Gebot: In der Formulierung "Ich will mehr Geld verdienen", heißt es in einem Video, sei schließlich noch immer die Tatsache enthalten, dass man in der Gegenwart nicht genügend auf dem Konto habe.