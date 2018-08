Maggie Nelson: "Bluets"

Welche Tochter will schon werden wie die eigene Mutter? Für diese Urangst haben wir sogar ein eigenes Wort: Matrophobie. Aber was tun, wenn es trotzdem passiert? Nicole Zepter ergründet die ambivalente Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern. Mehr

MILF, das steht für "Mom I’d like to fuck". Die vier Buchstaben machten in der Pornowelt Karriere und seien heute im Mainstream angekommen, glaubt die Buchautorin Katja Grach. Sie hat das heterosexuelle Konzept vom Sex nach der Schwangerschaft feministisch gegen den Strich gebürstet. Mehr

1919 war das Jahr der Frauen: Sie haben in der Kunst, in der Kultur und vor allem in der Politik viel bewegt. Davon profitieren wir bis heute. Endlich erinnert ein Buch an die damaligen Heldinnen. Mehr