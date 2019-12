Dem Tod haben sie sich auf jeweils eigene Weise in ihrer Kunst zugewandt. Nun haben sie die letzte Grenze überschritten. Jenni Zylka erinnert an Musikerinnen und Musiker, die wir 2019 verloren haben und nicht vergessen wollen. Mehr

Der blinde Komponist Moondog war der Avantgardist unter den Straßenmusikern New Yorks. Seine Musik verband die Klänge indigener Kulturen mit Klassik und Ambient. Jetzt erscheinen frühe Aufnahmen in einer Neuausgabe von "On The Streets Of New York".Mehr