Mehr Nachhaltigkeit bei Konzerten und Festivals fordert der Live-Entertainment-Experte Stefan Lohmann. Künstler, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen, scheitern in Deutschland schon an Kleinigkeiten, sagt er. Mehr

Nachhaltigkeit in der Musikbranche

Lange wurde über eine Europahymne diskutiert - an der Spitze der Kandidaten stand immer Beethoven. Seit dem 9. Juli 1971 ist "das Vorspiel zur Ode an die Freude" in seiner 9. Sinfonie die Hymne. Packende Musik, allerdings mit schwieriger Geschichte.Mehr