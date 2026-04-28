Chronische Wassernot

Auch nach dem Umsturz in Madagaskar bleiben die Hähne trocken

23:10 Minuten Wassermangel, Zyklone, Misswirtschaft – Seit den Protesten der Menschen im letzten Herbst scheint sich die Lage in Madagaskar nicht sonderlich verbessert zu haben. © imago / Matrix Images / Alexander Joe

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Eine Wasserkrise hat in Madagaskar im Herbst 2025 zu Protesten und zum Sturz der Regierung geführt. Nun regiert ein Militär-Regime. Die Menschen müssen aber immer noch Wasserkanister schleppen, weil in ihren Wohnungen kein Tropfen aus dem Hahn kommt.