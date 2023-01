Kampf um Braunkohle in Lützerath

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen ist zum Symbol des Kampfes gegen den Braunkohle-Tagebau geworden. Seine Bewohner haben den Ort längst verlassen, der nun dem Energieunternehmen RWE gehört. Und das will dort Braunkohle abbauen - Lützerath, das direkt am Rand des Tagebaus Garzweiler II liegt, muss weichen.

Denn im Land NRW wie im Bund sind die Grünen an der Regierung beteiligt und tragen den Beschluss zum Abbaggern von Lützerath mit. Ihre Rechtfertigung: Mit RWE wurde ein Kompromiss gefunden, der andere Dörfer im Tagebaugebiet rettet und den Kohleausstieg in NRW auf 2030 vorzieht. Zudem sei Braunkohle angesichts der angespannten Lage der Gasversorgung für eine Übergangszeit unverzichtbar.

Was bedeutet der Showdown in Lützerath für die Glaubwürdigkeit von Energiepolitik? Und was für die Grünen, die in Nordrhein-Westfalen wie im Bund Regierungsverantwortung tragen?