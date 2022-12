Maya-Reporterinnen in Guatemala

"Es geht darum, denjenigen Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nie gehört werden", sagt Luisa Fernanda Nicolau vom Bistum in Guatemala-Stadt. "Viele Berichte von Gemeindereportern handeln von denselben Misshandlungen, von denen schon Jesus gesprochen hat."

Viele der Lokalreporter berichten über die Lebensrealität der Urbevölkerung. Dabei gehen sie von einem Wunsch nach Gerechtigkeit aus und von der Erinnerung an all das Leid, das diese Menschen seit Jahrhunderten erleben.

"In der Medienbranche werden gerade wir Frauen aus der Mayabevölkerung stigmatisiert", sagt Sancir. "Die Regierung, das Justizsystem und die etablierten Presseverlage und Sender erkennen unsere freiberufliche Arbeit nicht als legitim an."

Norma Sancir stammt selbst aus dem Mayavolk der Kaqchikel. An diesem Tag ist sie nicht nur als Reporterin bei der Demonstration dabei, sondern auch als Betroffene. Einmal wurde sie festgenommen, als sie Fotos von gewaltsamen Übergriffen der Polizei gegen Demonstranten machte.

"Die Polizisten waren vulgär, gewalttätig und haben mich sehr aggressiv behandelt, so als wäre ich eine gefährliche Kriminelle", erzählt Sancir. "Der Richter hat mir gar nicht erst zugehört. Ich kam ins Gefängnis, obwohl ich mich als Gemeindereporterin ausweisen konnte und musste dort abwarten, was passiert."

Dank dem Druck nationaler und internationaler Presseverbände kam Sancir schon wenige Tage nach der Verhaftung wieder frei. Doch sie ist überzeugt, dass die Pressefreiheit in Guatemala genauso wenig respektiert wird wie das Recht der Bevölkerung auf Informationen.

So sieht es auch Luisa Fernanda Nicolau, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des katholischen Menschenrechtsbüros. In ihrem Büro sitzt sie hinter einem Schreibtisch aus Blech im Schatten der Kathedrale von Guatemala-Stadt. Die ausgebildete Journalistin engagiert sich schon lange für die Anerkennung der Rechte der indigenen Bevölkerung Guatemalas. Sie weiß aus Erfahrung, wie gefährlich die Unterstützung kritischer Reporterinnen auch für Kirchenangestellte sein kann.

"Sobald du den Sprachlosen eine Stimme gibst, gehst Du ein Risiko ein", sagt Nicolau. "Die Gefahr ist sehr real: Immer wieder kommt es zu Mordanschlägen und ungerechtfertigten Inhaftierungen. Umso deutlicher wird der Mut vieler Lokalreporter, die sich für die Wahrheit einsetzen. Schon wenn sie nur ein Mikrofon in die Hand nehmen, bringen sie sich in Gefahr."

Die katholische Kirche in Guatemala bildet auch selbst indigene Reporterinnen aus, damit sie aus ihren Dörfern für kirchliche Medien berichten können.

Norma Sancir hat die meiste Zeit ihrer journalistischen Karriere im Osten von Guatemala verbracht, in der Region des Mayavolks der Chortí. Diese abgelegene Gegend ist vor allem wegen ihrer hohen Unterernährungsrate bekannt. Zwei von drei Kindern bekommen nicht genug zu essen.

In den kleinen Dörfern in der Umgebung der Ortschaft Olopa hat die engagierte Journalistin viele Freunde gefunden, so auch den 33-jährigen Ubaldino García.