Doku "Little Richard: I am Everything"

Talent und Widersprüche einer Rock'n'Roll-Legende

Little Richard spielte schon in den 1970er-Jahren mit Genderidentitäten.

Patrick Heidmann im Gespräch mit Martin Böttcher · 26. Januar 2023

Beim renommierten Sundance-Filmfestival hatte eine Dokumentation über den 50er-Jahre-Rock’n’Roll-Star Little Richard Premiere. Der Film zeigt den Einfluss des schwarzen Musikers, sein Spiel mit Genderidentitäten – aber auch Widersprüchlichkeiten.