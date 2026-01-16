Lateinamerika
Die mexikanische Schriftstellerin Cristina Rivera Garza erhielt 2024 den Pulitzer-Preis für ihr Memoir "Lilianas unvergänglicher Sommer" über den Femizid an ihrer Schwester © imago / opale.photo / Basso Cannarsa
Neue literarische Stimmen setzen auf Trauma und Autofiktion
29:42 Minuten
Autofiktion, Traumata, Familiengeheimnisse: Nach dem Boom des Magischen Realismus in den 1960er-Jahren geht Lateinamerikas Literatur neue Wege. Autorinnen und Autoren wie Cristina Rivera Garza und Javier Zamora stehen für einen persönlicheren Blick.