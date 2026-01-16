Lateinamerika

Neue literarische Stimmen setzen auf Trauma und Autofiktion

29:42 Minuten
Cristina Rivera Garza steht vor einer ockerfarbenen Wand und schaut zur Seite.
Die mexikanische Schriftstellerin Cristina Rivera Garza erhielt 2024 den Pulitzer-Preis für ihr Memoir "Lilianas unvergänglicher Sommer" über den Femizid an ihrer Schwester © imago / opale.photo / Basso Cannarsa
Schumann, Peter B. |
Audio herunterladen
Autofiktion, Traumata, Familiengeheimnisse: Nach dem Boom des Magischen Realismus in den 1960er-Jahren geht Lateinamerikas Literatur neue Wege. Autorinnen und Autoren wie Cristina Rivera Garza und Javier Zamora stehen für einen persönlicheren Blick.
Podcast Literatur
Aus dem PodcastLiteratur

Podcast hören

PodcastLiteratur

Podcast Literatur

Literarische Features und Diskussionen. Eine Stunde zu einem Literatur-Thema.

Alle Podcasts anzeigen
Mehr Literatur aus Lateinamerika
Zur Startseite