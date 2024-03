Literatur im Krieg

Palästinenser Atef Abu Saif - Tagebücher aus Gaza

12:46 Minuten Atef Abu Saif ist ein palästinensischer Schriftsteller und führender Politiker der Fatah-Bewegung © picture alliance / Anadolu / Issam Rimawi

Germer, Martin · 04. März 2024, 10:08 Uhr

Der Schriftsteller und Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Atef Abu Saif, war am 7. Oktober in Dschabalia im Gazastreifen. In seinem Buch berichtet er über das Leid der Menschen und wie er seine Heimat verliert.