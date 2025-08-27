Liechtensteins Duo

Konservative Frauen-Power in der Regierung

25:33 Minuten
Porträt der Regierungschefin von Liechtenstein Brigitte Haas (Vaterländische Union) links. Rechts ein Porträt ihrer Stellvertreterin Sabine Monauni (FBP). Dazwischen eine weiße Linie.
Regierungschefin Brigitte Haas (li) und ihre Vize Sabine Molowny führen die Regierung in Liechtenstein an. In dem erzkonservativen Fürstentum dürfen Frauen erst seit 1984 wählen. © picture alliance / KEYSTONE / Gian Ehrenzeller // imago / SEPA.Media / Michael Indra
Michael Frantzen, Kathrin Hondl, Margarete Wohlan |
Seit knapp einem halben Jahr regiert ein Duo aus zwei Politikerinnen das Fürstentum Liechtenstein: Die Konservative Brigitte Haas und ihre Vize Sabine Monauni führen als Frauen erstmals in der Geschichte des Landes die Regierungsgeschäfte.
