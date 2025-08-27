Liechtensteins Duo

Konservative Frauen-Power in der Regierung

25:33 Minuten Regierungschefin Brigitte Haas (li) und ihre Vize Sabine Molowny führen die Regierung in Liechtenstein an. In dem erzkonservativen Fürstentum dürfen Frauen erst seit 1984 wählen. © picture alliance / KEYSTONE / Gian Ehrenzeller // imago / SEPA.Media / Michael Indra

Seit knapp einem halben Jahr regiert ein Duo aus zwei Politikerinnen das Fürstentum Liechtenstein: Die Konservative Brigitte Haas und ihre Vize Sabine Monauni führen als Frauen erstmals in der Geschichte des Landes die Regierungsgeschäfte.