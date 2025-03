Frauen im Bundestag

Anzugmänner überall

33:54 Minuten Deutlich weniger Frauen als früher: Der nächste Bundestag wird männlich. © picture alliance / dpa / Hannes P Albert

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Ein Evergreen: Reden über Frauen in Führungspositionen oder in der Politik. Das Bild des neuen Bundestages ist männlicher und weniger divers denn je, weltweit siehts nicht besser aus für Frauen und ihre Rechte. Was erzählt dieser Rückschritt?