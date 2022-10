Ausstellung über Liebe

Liebe als starkes, elementares Gefühl wird in dieser Ausstellung nicht sentimentalisiert, sondern immer an gesellschaftliche, politische Vorgänge gebunden. Außer vielleicht beim in Calw geborenen neusachlichen Maler Rudolf Schlichter.

Ob es um „Führerliebe“ geht, um die missbräuchliche Verwendung von Hölderlingedichten im Zweiten Weltkrieg, die den Tod junger Sturzkampf-Flieger verbrämen, oder um jüdische Eltern, die ihre Kinder aus Liebe wegschickten, in Kindertransporten in die Schweiz: Liebe wird missbraucht, schneidet ins Herz, kann in entsprechenden Zeiten todunglücklich machen.

Die Stuttgarter Ausstellung zeigt nicht nur diesen niedlichen Stofftiger unter einem Glassturz, sondern lässt in einer Hörinsel den Physiker Gerd Leipold auch erzählen: „Natürlich sind die Emotionen eine ganz starke Triebfeder in solchen Aktivitäten. Die Wut oder der Ärger, Zorn über das, was falsch läuft in der Welt. Und ich glaube auch, ganz allgemein, so eine Liebe zur Menschheit, ein Glaube an die Zukunft“. Liebe zur Menschheit, Glaube an die Zukunft – wäre nicht schlecht, wenn wir uns daran wieder erinnerten.