Liberale Eliten Viel geschmäht - aber unverzichtbar

Carlo Strenger im Gespräch mit Axel Rahmlow

Fühlt sich der liberalen Elite zugehörig: der Psychologe und Buchautor Carlo Strenger. (Rami Zarnegar (CC BY-SA 4.0))

Die liberalen Eliten sind besser als ihr Ruf, meint der Psychologe Carlo Strenger. Ihr globales Denken helfe dabei, weltweite Probleme wie den Klimawandel zu lösen. Allerdings müssten sie lernen, besser zuzuhören.

Ihr Ruf ist nicht der beste. Aber ohne sie geht es auch nicht, wenn man globalen Problemen wie Klimawandel und Rechtsextremismus etwas entgegen setzen will. Die Rede ist von den liberalen Eliten.

Der Psychologe Carlo Strenger, Professor an der Universität Tel Aviv, hat ein Buch über diese Gruppe geschrieben, zu der auch er sich zählt – wie laut einer US-Studie übrigens über 90 Prozent der Sozial- und Geisteswissenschaftler: "Diese verdammten liberalen Eliten".

Warum ist der Ruf dieser Eliten so schlecht?

"Die Fehler sieht man in den Medien tagtäglich: Das ist eine herablassende Tendenz, den anderen eigentlich überhaupt nicht zuzuhören – oder ihnen nur dann zuzuhören, um politisch korrekt zu sein", sagte Strenger im Deutschlandfunk Kultur.

Doch eines könne man den Eliten sicherlich nicht vorwerfen: Heuchelei. Ihre Verachtung brächten sie offen zum Ausdruck, wenn sie Meinungsäußerungen hörten, die "auf nichts" basierten – wie beispielsweise US-Präsident Donald Trumps Äußerungen zum Klimawandel, der angeblich eine Erfindung der Liberalen sei.

Die Eliten hören nicht gut zu

Fatal werde das Nichtzuhören der Liberalen dann, wenn es um Menschen gehe, die nicht zu den Eliten gehörten – wenn diese Menschen ihre Ängste vor Zuwanderung, vor dem Fremden und davor, ihre Kultur zu verlieren und sich in ihrer Heimat nicht mehr zuhause zu fühlen, formulierten.

Die Eliten sähen nicht, dass die kulturelle Angst genauso gravierend sei wie die ökonomische – und verlören den Kontakt zu den Menschen . "Dieses Nichtzuhören hat uns sehr viel gekostet", sagt Strenger. Denn aus verschiedenen Studien gehe klar hervor, dass diese Unsicherheit und Unzufriedenheit sehr empfänglich für den Rechtspopulimus mache.

Warum die liberalen Eliten dennoch dringend gebraucht würden, liege aber ebenso auf der Hand: "Wir leben heute in einer Welt, in der alle größeren Probleme nicht von einzelnen Nationalstaaten gelöst werden können. Doch das Flüchtlingsproblem wird noch viel, viel größer werden, wenn der Klimawandel weitergeht. Es gibt so viele Probleme, die durch globales Denken nur gelöst oder auch nur angegangen werden können."

Wer Angst vor der Globalisierung habe, übersehe, dass es dabei auch um Dinge wie universelle Menschenrechte gehe. Hier setzten die liberalen Eliten wichtige Impulse

Deshalb plädiert Strenger auch dafür, schon Schülern beizubringen, wie alles mit allem zusammenhänge und ihnen ein tieferes Verständnis für die Wertstruktur der liberalen Eliten zu vermitteln. Die jungen Leute müssten verstehen, "dass, wenn diese Wertestruktur kaputt geht, unsere ganze Lebensweise in den westlichen Ländern, an die wir uns gewöhnt haben, in der wir leben, denken glauben und sprechen können, wie wir wollen, in Gefahr steht". (mkn)

Carlo Strenger: "Diese verdammten liberalen Eliten - Wer sie sind und warum wir sie brauchen"

Suhrkamp, 2019

171 Seiten, 16 Euro