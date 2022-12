Theodor-Heuss-Preis für Leonid Wolkow

Der Autor und russische Oppositionelle Leonid Wolkow lebt seit 2019 im Exil in Litauen. Er ist ein enger Vertrauter von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und hat kürzlich ein Buch über die Entwicklung Russlands zur Diktatur veröffentlicht. Für sein Eintreten für Demokratie und Zivilgesellschaft in Russland bekommt er nun den Theodor-Heuss-Preis verliehen.

Er sei sehr erstaunt gewesen, als er erfahren habe, dass der Preis ihm persönlich verliehen wird, sagt Wolkow. Da er als enger Mitarbeiter schon viele Preise für den inhaftierten Nawalny entgegengenommen habe, dachte er zuerst, dass der Preis an diesen geht.

Er fühle sich gar nicht wirklich im Exil, sagt Wolkow: "Alle unsere Projekte zielen nach Russland, und wir sind nicht weit entfernt. Es ist ein bisschen wie die Arbeit von zu Hause während der Pandemie. Wir befinden uns in der Anti-Korruptions-Stiftung von Nawalny in einem dauernden Informationskrieg mit Putins Propaganda und seinen Narrativen. Dadurch sind wir täglich mit Russland verbunden."

Er verstehe den Preis nicht als persönliche Auszeichnung, sondern als eine Anerkennung für die Arbeit des gesamten Teams in der Stiftung, sagt Wolkow. Diese Arbeit habe ihre Wirkung nicht verfehlt:

Die Vermutung, dass Putins Propaganda noch funktioniert, ist falsch. Wir sehen genau, wie ihre Wirksamkeit immer mehr nachlässt. Die Propaganda-Shows im Fernsehen haben weniger Zuschauer, und auch in Meinungsumfragen ist die Unterstützung für Putin und den Krieg nach unten gegangen. Das hat teilweise auch mit unserer Arbeit zu tun, denn wir haben unsere Zuschauerzahlen seit Kriegsbeginn verdoppelt.

Die größte Verbreitung finde auf YouTube statt, das in Russland nicht gesperrt ist. Aber die Stiftung bespiele viele verschiedene Kanäle, etwa Telegram oder Whatsapp und auch die in Russland eigentlich gesperrten Plattformen Instagram und Twitter, denn viele Menschen seien in der Lage, die Sperren zu umgehen.