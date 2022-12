Irina Scherbakowa im Exil

Ihre Familie ist verstreut, in Berlin, Tel Aviv, Jerusalem, New York. Kontakt hält sie über verschiedene Handys. Eines davon war neulich mal weg. "Mein Handy ist auch schon nach München gereist wie in der klassischen russischen Erzählung von Nikolai Gogol „Die Nase“, wo die Nase sich verselbständigt und irgendwie in der Stadt rumwandelt", erzählt Scherbakowa. "Der Hauptheld wacht auf und die Nase ist weg. Das war bei mir fast mit dem Handy so. Und ich habe drei. Ein israelisches, ein russisches, ein deutsches, also drei Handys, die an verschiedene Apps gebunden sind, die zu verschiedenen Staaten unterschiedlich arbeiten."